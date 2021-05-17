В Москве Роспотребнадзор проверит ЦДМ после встречи с актерами "Майора Грома"

Роспотребнадзор Москвы проверит Центральный детский магазин на предмет соблюдения профилактических мер после встречи с актерами «Майора Грома», передает РИА Новости.

Ведомство начало проверку после того, как в соцсетях и СМИ появились фото и видео с мероприятия, на которых видно, что большинство посетителей не надели маски и перчатки и не соблюдали социальную дистанцию. Отмечается также, что организаторы не проводили обеззараживание воздуха и не сделали достаточных запасов антисептика.

«Учитывая, что указанные факты могут способствовать дальнейшему осложнению эпидемиологической обстановки в Москве по новой коронавирусной инфекции, административное расследование в отношении организатора мероприятия проводится по ч.2 ст. 6.3 КоАП, и в соответствии с требованиями норм КоАП должностное и юридическое лицо ООО «БАБЛ» официально уведомлено о явке для составления протоколов об административном правонарушении», — приводит агентство сообщение Роспотребнадзора.

Наказание по данной статье предусматривает штраф до 150 тысяч рублей для должностных лиц, для юридических лиц предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Встреча с актерами фильма «Майор Гром» прошла в воскресенье в Центральном детском магазине, она началась в 12:00.