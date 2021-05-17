"Мисс Вселенной"-2021 стала мексиканка Андреа Меса

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2021 году стала 26-летняя мексиканка Андреа Меса. Об этом сообщили организаторы конкурса в Instagram.

Новая «Мисс Вселенная» живет в мексиканском штате Чиуауа. Она работает программистом, поддерживает туризм в своем регионе и выступает за борьбу против насилия по гендерному признаку.

Финал конкурса проходил во Флориде (США).

Второе место заняла бразильянка Жулия Гама, а третье – девушка из Перу Яник Масета. В пятерку лидеров конкурса вошли представительницы Индии и Доминиканской республики.

Участница от России, 22-летняя российская модель Алина Санько, которая в 2019 году завоевала титул «Мисс Россия», не смогла пройти в полуфинал конкурса.

В 2020 году конкурс не проводился из-за пандемии коронавируса.