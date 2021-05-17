СМИ сообщили о резком ухудшении эпидемиологической обстановки в Петербурге

С недавних пор в Москве фиксируется повышенные показатели по госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией. Кроме того, за неделю 10-16 мая в российской столице был зарегистрирован максимальный прирост новых заболевших с января. За отчетный период московские медики зарегистрировали 20,7 тысяч новых инфицированных. Ситуация показалась многим тревожной настолько, что у столичных властей начали спрашивать, не планируют ли они ужесточать действующие или вводить новые «ковидные» ограничения. Городская администрация, к слову, закрывать москвичей по домам пока не спешит, да и каких-либо новых противоэпидемических мер, как утверждают отдельные чиновники, в ближайшем будущем не планируется.

Причем на фоне роста заболеваемости и госпитализаций в Москве обстановка в среднем по России выглядит относительно стабильной. Незначительный прирост здесь был обусловлен как раз той самой дополнительной тысячей новых пациентов в сутки, которые «давала» столица. Однако теперь тревожные новости приходят из Санкт-Петербурга. Как пишет «Октагон», после майских праздников эпидемиологическая ситуация в Северной столице резко ухудшилась.

В стационарных отделениях медучреждений для пациентов с COVID-19, говорится в публикации издания, на данный момент занято уже свыше 86% коек. А количество новых заболевших за минувшую неделю выросло почти на треть (29%). Кроме всего прочего, зафиксирован 26-процентный прирост суточной госпитализации жителей Петербурга с коронавирусом. Такие сведения издание приводит со ссылкой на информацию межведомственного городского координационного совета по противодействую распространению коронавирусной инфекции.

Сообщается также, что для пациентов с соответствующим диагнозом в городе развернуто 5 248 больничных коек, из которых свободными остаются только 729 мест из общего фонда. Кроме того, доля пациентов, у которых COVID-19 протекает в тяжелой форме, составляет 23%. На данный момент на аппаратах ИВЛ находятся 194 пациента. В то же время количество выздоровевших за минувшую неделю в Петербурге выросло сразу на 518%. Эксперты связывают это обстоятельство с тем фактом, что в период майских праздников горожане реже обращались к медикам для оформления выписки и посещали врачей уже после завершения продолжительных выходных.

Примечательно, что по состоянию на 17 мая в пятимиллионном Петербурге вакцину от коронавируса получили 620 тысяч человек. Из них 518 тысяч прошли полный цикл иммунизации, получив две дозы вакцины. В общей же сложности город получил в свое распоряжение 800 тысяч комплектов двухфазного препарата для вакцинации, в запасах местных медиков есть еще 181 тысяча «парных» доз. В связи с этим стоит напомнить, что получить прививку горожане могут во всех поликлиниках Северной столицы и даже в крупных ТЦ города. Кроме того, организована работа выездных бригад по вакцинации для маломобильных категорий граждан и лиц с ограниченными возможностями.