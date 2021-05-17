NYT рассказал о преследовании Биллом Гейтсом своих подчиненных за спиной у жены

Билл Гейтс преследовал женщин, которые работали на него в Microsoft и в Фонде Билла и Мелинды Гейтс. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на свои источники.

Как пишет издание, несмотря на то что Гейтс известен во всем мире как пионер программного обеспечения, миллиардер и ведущий филантроп, в некоторых кругах он заработал репутацию человека сомнительного поведения. Отмечается, что Гейтс несколько раз преследовал женщин, которые работали на него в Microsoft и в их общем с Мелиндой фонде.

Один из случаев произошел в 2000 году, когда Гейтс «пытался установить интимные отношения с сотрудником компании». В 2019 году совет директоров начал расследование этого инцидента, после чего Билл покинул совет. «Почти 20 лет назад был роман, который закончился мирно», — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Гейтса.

Шесть нынешних и бывших сотрудников Microsoft, благотворительного фонда и фирмы, управляющей состоянием Гейтса, заявили, что подобные инциденты создавали некомфортную рабочую среду.

Также сообщается, что Гейтс был знаком с Джеффри Эпштейном, которой был обвинен в торговле девушками в целях сексуальной эксплуатации. По мнению издания, Мелинда Гейтс была недовольна их общением и после того, как общественности стало известно, что Гейтс часто видится с Эпштейном, Мелинда наняла адвокатов, специализировавшихся по разводам, и запустила процесс, кульминацией которого в этом месяце стало объявление о расторжении брака.

Пресс-секретарь Билла Гейтса Бриджит Арнольд заявила, что ей досадно из-за того, сколько неправды было сказано в его адрес. «Любое утверждение, что Гейтс пренебрежительно отзывался о своем браке или Мелинде, является ложным. Заявление о жестоком обращении с сотрудниками также является ложным. Слухи и предположения о разводе Гейтса становятся все более абсурдными, и очень жаль, что люди, которые мало что знают о ситуации, называются источниками», — рассказала она.