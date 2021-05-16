Синоптики обещают 30°C: "На Москву надвигается зной, которого не было 124 года!"

Уже в понедельник, 17 мая, температура в Москве поднимется до 28-30°C, а 18 мая, во вторник, — до 31°C. Об этом в разговоре с РБК сообщил ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он уверяет, что это будет рекордом столетия.

«На Москву надвигается зной, которого не было 124 года! Предстоящая неделя в Центральной России стартует с аномального тепла при температурном фоне на 10-11 градусов выше многолетней нормы мая», — пояснил специалист.

По его словам, 17 мая в этом году станет самым жарким как минимум с конца Второй мировой войны, а если подтвердится прогноз на 18 мая, то будет побит рекорд 1897 года, когда температура днем составила 29,1°C.

Однако после аномально жарких дней, вызванных большим антициклоном, который погрузит весь регион в среднеазиатскую жару, температура начнет снижаться до 15-20°C днем и 10°C ночью.