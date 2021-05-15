В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Это следует из прогностической карты предупреждений на сайте Гидрометцентра.

«Период предупреждения до 09 часов 16 мая. Местами гроза», — указано в сообщении.

Цветами Гидрометцентр обозначает интенсивность опасных явлений — желтый означает потенциально опасную погоду.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в центральных регионах России ожидается аномальная жара с 18 мая, а в Москве температура днем будет достигать 30 градусов тепла. «Как только включится у нас в работу антициклон, усилится юго-восточная тяга, и весь тот среднеазиатский зной Каракумских пустынь попрет к нам. Мы окажемся в зоне аномального тепла, когда температура воздуха ночью будет 13-18, а днем — 25-30 градусов [тепла]. Это произойдет где-то к 18-19 мая», — рассказал Тишковец и добавил, что климатической нормой для конца второй декады мая в Москве является 18 градусов тепла. Синоптик также отметил, что есть вероятность того, что 18 мая может быть побит температурный рекорд 124-летний давности.

«К выходным выйдем на 20-25 градусов, в понедельник уже будет 23-28 градусов, а вторник, среда — 25-30 градусов [тепла]. Конечно, для мая это очень много», — заключил метеоролог.