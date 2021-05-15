"Тут главное не мешать": как Москва адаптировалась к жизни с ограничениями

В последние дни все чаще говорят об усугублении ситуации с заболеваемостью коронавирусом в российской столице. У многих экспертов даже пропало желание возвращаться к риторике, согласно которой власти России в скором времени должны официально объявить об окончательной победе над коварным вирусом в стране. Все дело в том, что за последние двое суток в городе резко возросло количество госпитализаций пациентов с соответствующим диагнозом. Более того, СМИ даже сообщают о том, что ряд столичных медучреждений готовятся к открытию дополнительных коек и даже целых дополнительных корпусов под прием заболевших COVID-19.

И на этом фоне столичные власти продолжают утверждать, что в целом реальных предпосылок для введения новых ограничений или усиления уже действующих мер, пока нет, а потому и никакой речи о них не идет. Примечателен и тот факт, что подобная риторика стала нормой для представителей администрации Собянина, которая прежде не упускала, пожалуй, ни одной возможности для того, чтобы предложить москвичам новую порцию ограничений. О том, каковы причины происходящего, сказать сложно.

Между тем, как считает российский политический эксперт Леонид Давыдов, сложившаяся ситуация наводит на мысли о том, что Москва окончательно адаптировалась к жизни в условиях пандемии, а коронавирус для нее превратился в неотъемлемую часть быта.

«Новости Собянина: все свидетельствует о том, что российская столица окончательно адаптировалась, а пандемия превратилась в часть местного фольклора и пейзажа. Весна, май, шашлыки, перчатки в вагонах метро, полные выставки и театры.

Иными словами, жизнь, как и ранее, идет своим чередом, а столичная администрация лишь создает для жителей города условия и незаметно перекладывает плитку, открывает новые транспортные узлы и станции метро, даже проводит модернизацию жилых районов. Тут главное не мешать», – пишет Давыдов в своем авторском Telegram-канале.