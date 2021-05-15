Психологи объяснили, как родителям узнать, что их подросток переживает буллинг

По данным ЮНЕСКО, каждый третий ребенок в мире регулярно подвергается буллингу. Данные исследований ВШЭ подтверждают эти показатели на российской выборке. Под буллингом понимается весь спектр насилия в отношении уязвимого члена группы, цель которого — лишить жертву чувства собственного достоинства.

Президент благотворительной организации «Журавлик» Ольга Журавская и кризисный психолог программы «Травли NET» Мария Зеленова в YouTube-подкасте «Больше всех надо» обсудили с ведущими, в чем может выражаться внешне поведение подростка, которые переживает стресс из-за травли в коллективе ровесников.

Если в детском возрасте ребенок может пожаловаться и ситуацию можно разрешить с учительским или родительским авторитетом, то в подростковом гораздо сложнее действовать с позиции взрослого, поскольку тинейджер уже вряд ли обратиться к педагогам или помогающим специатистам.

Эксперты профильного НКО дали несколько советов для того, чтобы родители смогли вовремя заметить, что их ребенок подвергается буллингу в школе:

обращайте внимание, нет ли на ребенке непонятных отметин: порванные вещи, царапины, синяки. Может несколько раз за короткое время «потеряться» телефон;

подросток приходит домой голодный, хотя у него был с собой обед или деньги на еду;

наблюдаются ли у него жалобы на здоровье, которые могут быть психосоматическими (головные боли, боли в животе, температура в дни, когда надо идти в школу);

обратите внимание, давно ли вашего ребенка приглашали на дни рождения и вечеринк, часто ли ему звонят сверстники, чтобы уточнить домашнее задание или просто пообщаться.

«В классе для того, чтобы не было буллинги, должна существовать дружеская атмосфера. Как правило, дружеская атмосфера всегда выливается за пределы класса», — объясняет Ольга Журавская.