Большинству россиян для осуществления мечты необходимо пять миллионов рублей

В результате опроса, проведенного Райффайзенбанком, выяснилось, что для осуществления своей мечты большинству россиян понадобится сумма от пяти миллионов рублей. О результатах исследования, в ходе которого его участников спрашивали, о чем они мечтают больше всего и какая сумма им необходима для ее исполнения, пишет РБК.

Сумма от 3 до 5 млн рублей и от 1 до 3 млн рублей потребуется 15% респондентов. О том, что их мечты не измеряются в деньгах, сообщили 14%.

Согласно проведенному опросу, 46% россиян мечтают о путешествиях. Стать хозяином загородного дома желает 41% опрошенных, 37% респондентов мечтают о высокой заработной плате, по 28% выбрали квартиру и автомобиль.

Найти свою любовь больше всего хотят молодые люди в возрасте 18–25 лет (31%). В целом о любви мечтают всего 20% респондентов. Вместе с тем, каждый пятый россиянин в возрасте до 25 лет заявил о стремлении получить образование за рубежом, а уже после 26 лет об этом желании рассказали лишь 6%.

Отмечается также, что с возрастом на исполнение мечты россиянам требуется всё больше средств. Так, если участники опроса в возрасте 18–25 лет могут исполнить свою мечту на сумму до миллиона рублей, то в группе 46–55 лет большинству респондентов (42%) потребуется более пяти миллионов.

При этом для осуществления своей копить деньги планируют 49% опрошенных, больше зарабатывать считают необходимым 47%, а 27% убеждены, что в реализации желаний поможет кредит.

Как отмечается, желания разнятся не только в возрастной группе, но и по регионам. Например, лля москвичей характерны мечты об образовании за рубежом (31%) и пышной свадьбе (30%), для петербуржцев — мечты о питомце (33%), любви (27%) и свадьбе (30%). О собственном доме больше всего мечтают в Краснодаре (55%) и Ростове-на-Дону (44%). У жителей Челябинска и Москвы оказались наиболее дорогие мечты — 46% и 45% респондентов оценили их более чем в 5 млн рублей.

В опросе приняли участие около 1,5 тысячи россиян старше 18 лет.