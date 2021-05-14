Лукашенко встретил на рынке питерского миллионера с орехами и назвал его соседом

Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал 30-секундное видео визита Александра Лукашенко на фермерский рынок под Минском в деревне Валерьяново. Во время прогулки между рядами удерживающий должность президента политик встречает мужчину, у которого уточняет, что тот купил.

Выясняется, что у мужчины в пакетах орехи, рыба, мясо. «Свинина? Шашлык будет», — ухмыльнулся Лукашенко на видео.

Также президент уточнил у случайного покупателя, где тот проживает. «Александр Григорьевич, деревня Клетное, Беловежская пуща», — скромно ответил незнакомец. «А-а-а, ну понятно, сосед, значит», — затянул Лукашенко и пожал руку покупателю со свининой.

Выяснилось, что покупатель отнюдь не рядовой гражданин. Сайт Onliner узнал в гражданине со стянутой на подбородок маской петербургского предпринимателя Николая Бурноса.

Буронос действительно является уроженцем деревни Клетное. Разбогатев, он вложился в родные веси: выкопал водоем и зарыбил его, построил туристический комплекс, а также обеспечил родное село телефонной линией, водопроводом, тротуарной плиткой, канализацией и природным газом.

Правда, вместе с тем он печально известен по минскому долгострою в Лебяжьем. Также не сложились у него инвестиционные отношения с проектом гостиницы напротив «Минск-Арены. Он вышел из проекта после того, как вложил в его стройку 120 миллионов долларов.