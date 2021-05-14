Дептранс Москвы собирает чеки, "помогая деревьям". Но чеки нельзя сдавать в макулатуру

Департамент транспорта столицы сообщил в официальном телеграм-канале, что на всех станциях кольцевой линии метрополитена пассажиры могут сдать в специальные ящики ненужные чеки.

«Это наша акция ко дню рождения метро — чеки отправятся в повторное использование, а вместе мы сохраним целые леса», — говорится в пресс-релизе ведомства. «Все собранные до 16 мая пассажирами чеки будут использованы для повторного изготовления бумаги», — заявляет глава департамента Максим Лискутов.

29 точек сбора расположены рядом с автоматами по продаже билетов внутри кольца и 15 – на пересадочных станциях. Но как прием чеков связан со спасением лесов — неясно.

Ранее Sobesednik.ru писал, что чеки, которые пропечатываются черным шрифтом, не могут идти на макулатурную переработку как вторсырье из-за покрытия бисфенолом.

Недавно от «черных» чеков отказались супермаркеты Германии, поскольку бисфенол вызывает подозрение у здравоохранительных и экологических институций. Сейчас там используются не содержащие бисфенол чековые термоленты, пропечатываемые голубым шрифтом. Такие чеки в России встречаются редко.

Портал «РазДельный сбор» также в своей заметке отмечает, что содержащие бисфенол чеки не могут идти в переработку с остальной бумагой, поскольку из-за своего химического состава могут испортить всю партию макулатуры.

Вторичное использование чеков возможно только при добавлении их в стройматериалы.