стоп-кадр из фильма "Девятаев"

Девятаева каждый год вызывали КГБ: почему засекречено дело летчика Девятаева?
Александра Трусова // Фото: Global Look Press

"Этери – тренер номер один": Тарасова и Губерниев оценили возвращение Трусовой к Тутберидзе
Евгений Кузнецов // Фото: Global Look Press

"Иконы с раздолбаев не пишут": болельщики отреагировали на проблемы Кузнецова в "Вашингтоне"
Фото: depositphotos

Устроивший перепланировку москвич рискует остаться без жилья: как не повторить его судьбу
В центре внимания
Сергей Миронов // фото в статье: Global Look Press
"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса
"Россияне не станут жить в вагончиках": зачем стране нужны рабочие мигранты?
Новый штамм выдавит все остальные: чем грозит миру индийский коронавирус

Новости дня

14 мая, пятница

[03:58]В Питере задержали мужчину, избивавшего собаку другой собакой на улице
[03:55]Дептранс Москвы собирает чеки, "помогая деревьям". Но чеки нельзя сдавать в макулатуру
[00:08]В Ельце предпринимателя избили рядом с администрацией за выигранный тендер

13 мая, четверг

[22:59]Медведчуку назначили домашний арест до 9 июля и не стали отпускать под залог
[22:06]В Шереметьево задержан сын политика, который побывал губернатором трех регионов
[20:39]"Да, я не без греха": Экс-солистка t.A.T.u. выпустила первый ролик для праймериз "ЕР"
[19:58]Отравивший напитками 30 москвичей мужчина может сесть на 17 лет
[19:32]Пострадавших во время шутинга в Казани детей отправят на отдых в госучреждения
[19:12]В Москву прибыл генсек ООН. Путин обещает с ним встретиться, но лишь в онлайне
[19:09]Несколько сотен мусульман собрались на Ураза-Байрам, несмотря на запрет
[18:45]Выброшенный на улицу котенок вскоре может обойтись россиянину в 30 тысяч рублей
[17:45]15% россиян за последние пять лет жертвовали деньги благотворительным организациям
[16:45]Путин предложил наградить сотрудников казанской гимназии медалями
[16:04]Российские кинотеатры досрочно убрали голливудские фильмы с показов
[15:57]Патриарх Кирилл призвал женщин вместо аборта рожать ребенка и нести его в церковь
[15:34]В Москве раньше срока откроют участок салатовой ветки "Дубровка" – "Волжская"
[15:17]Суд за день передумал арестовывать Ройзмана на 9 суток. Он выйдет сегодня же
[15:06]Четверть россиян в прошлом году оказались на грани бедности
[15:04]Финал Лиги чемпионов перенесли из Турции в Португалию
[14:56]Московские власти отчитались об удалении данных, собранных на цифровые пропуска
[14:21]Соцсети хотят заставить открыть представительства в РФ под угрозой блокировки
[13:54]Песков заверил, что Россия не собирается поглощать Донбасс
[13:13]"Протест вспыхнет спонтанно": Команда Навального изменит подход к митингам
[12:50]Пропаганда и репрессии помогли власти снизить уровень поддержки протестных акций
[12:29]Ученый прокомментировал сообщение о новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС
[12:18]"Е" значит "Европа". Роспотребнадзор развеял любимый миф россиян о пищевых добавках
[11:46]Власти утверждают, что цены на продукты питания "постепенно стабилизируются"
[11:22]Аналитики назвали сферы с самыми высокими зарплатами в разных регионах
[10:54]Защита Ройзмана обжаловала арест. Они не видят доказательств его вины
[10:29]Полиция завела уголовное дело на подростка за ложное сообщение о теракте в школе
[10:09]Торговые сети уговаривают поставщиков отложить рост цен хотя бы до выборов
[09:58]Врач опровергла мнение о том, что отказ от некоторых продуктов снижает риск рака
[09:40]Мурманские власти подтвердили существование своих списков "агрессивных подростков"
[09:16]Илон Маск приостановил продажу Tesla за биткоины в связи с борьбой за экологию
[08:56]ФСБ идет в баню, РФ поглащает Донбасс, РКН обойдется без слежки. Главное к 13 мая
[08:09]С 18 мая в центральных регионах России ожидается аномальная жара
[00:54]Глава ВОЗ сделал прививку от COVID-19 в женевской больнице
[00:05]Цены на шоколад, помаду и зубную пасту резко вырастут из-за подорожания пальмового масла

12 мая, среда

[23:40]Агрессивно настроенная молодежь в Израиле начала громить арабские магазины
[23:35]Компания экс-жены Владимира Путина подала в суд на Burger King

Фото: depositphotos
Цены вычитаются – здоровье прибавляется: как получить налоговый вычет на фитнес
Стоп-кадр: YouTube
Рецепт: бомбическая зубатка под маринадом
Фото: depositphotos
Айва батата не испортит: рецепт умопомрачительного салата
Фото: Global Look Press
Чем аллергику помочь весной?
Фото: depositphotos
Рецепт: Заводной апельсин. В кексе
Фото в статье: пресс-служба СТС
Бананы по-африкански, клубничное ризотто и йогуртовый торт: топ-3 фруктовых десертов
Фото в статье: depositphotos
Блины с копченым сыром, запеканка с кроликом и булгур: топ-4 необычных рецептов
Фото в статье: пресс-служба СТС
Дары моря на столе: Топ-3 блюд из морепродуктов от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Грудка в глазури и кальмар с кускусом: два простых рецепта для незабываемого ужина
Фото: пресс-служба СТС
"Итальянка" на российской кухне: топ-3 рецепта пиццы от Александра Бельковича
sobesednik logo

Дептранс Москвы собирает чеки, "помогая деревьям". Но чеки нельзя сдавать в макулатуру

Общество
03:55, 14 мая 2021

Дептранс Москвы собирает чеки, "помогая деревьям". Но чеки нельзя сдавать в макулатуру
Фото: Департамент транспорта Москвы
Фото: Департамент транспорта Москвы

Департамент транспорта столицы сообщил в официальном телеграм-канале, что на всех станциях кольцевой линии метрополитена пассажиры могут сдать в специальные ящики ненужные чеки.

«Это наша акция ко дню рождения метро — чеки отправятся в повторное использование, а вместе мы сохраним целые леса», — говорится в пресс-релизе ведомства. «Все собранные до 16 мая пассажирами чеки будут использованы для повторного изготовления бумаги», — заявляет глава департамента Максим Лискутов.

29 точек сбора расположены рядом с автоматами по продаже билетов внутри кольца и 15 – на пересадочных станциях. Но как прием чеков связан со спасением лесов — неясно.

Ранее Sobesednik.ru писал, что чеки, которые пропечатываются черным шрифтом, не могут идти на макулатурную переработку как вторсырье из-за покрытия бисфенолом. 

Недавно от «черных» чеков отказались супермаркеты Германии, поскольку бисфенол вызывает подозрение у здравоохранительных и экологических институций. Сейчас там используются не содержащие бисфенол чековые термоленты, пропечатываемые голубым шрифтом. Такие чеки в России встречаются редко.

Портал «РазДельный сбор» также в своей заметке отмечает, что содержащие бисфенол чеки не могут идти в переработку с остальной бумагой, поскольку из-за своего химического состава могут испортить всю партию макулатуры.

Вторичное использование чеков возможно только при добавлении их в стройматериалы.

Теги: #Экология

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Фото: соцсети

Общество

В Питере задержали мужчину, избивавшего собаку другой собакой на улице
Фото: Департамент транспорта Москвы

Общество

Дептранс Москвы собирает чеки, "помогая деревьям". Но чеки нельзя сдавать в макулатуру
стоп-кадр из фильма "Девятаев"

Общество

Девятаева каждый год вызывали КГБ: почему засекречено дело летчика Девятаева?
Политика
Евгений Ройзман на выходе из спецприемника: Навальный сидит ни за что
"Мишустин просчитался": Экономист не поверил в оправдания премьера по росту цен
"Государства Израиль не станет": Политик сделал громкий прогноз по конфликту с Палестиной
Фельгенгауэр: ХАМАС стрелял по израильской армии российскими ракетами
Общество
Виновата Собчак: Калашникова назвала причину трагедии в Казани
"Ситуация может стать хуже": 15-летний астролог из Индии призвал не паниковать
У Михаила Хазина нашлись друзья среди беглых мошенников
"Хочу получать 10 млн, как Песков и Путин": в Сети обсуждают необходимую для счастья сумму
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

В лидерах Евровидения-2021 у букмекеров – Мальта. Вероятность победы певицы Дестини Чукуньере оценивается в 20%. Она будет участвовать вместе с Манижей в первом полуфинале, и самое печальное, что стиль ее композиции с эдаким ломаным музыкальным ритмом отчасти схож с российской песней. Только у Дестини все сделано гармоничнее и профессиональнее

Нечаев Андрей

Нечаев
Андрей

Экономист

Я уже давно об этом говорю, но вот наконец и власти публично констатировали: финансовая ситуация в регионах на грани катастрофы и нужно каким-то образом начинать решать эти проблемы. Только вот способ, каким они предлагают их решать, всего лишь полумеры. Думаю, в 2029-м ситуация воспроизведется в тех же масштабах, что сейчас

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Все эти люди отрывают от работы врачей и учителей, ничего созидательного при этом не делая. То есть они, по сути, портят жизнь тем, кто реально что-то меняет, и в этом заключается их главная обязанность. Причем сами они не получают от этой как бы работы ни малейшего удовольствия – я же вижу. Они приличные люди, вы что

Культура и ТВ
Внучка Сергея Образцова: Я поставила "Чиполлино" без политических намеков
Николая Сванидзе не позвали на юбилей "Вестей" у Владимира Соловьёва
Джоанна Стингрей объяснила, почему Гребенщиков не стал популярным на Западе
"Смыковой нужны от Краско миллионы": подруга актера вывела его невесту на чистую воду
Шоу-бизнес
«Смотрю на Бари и плачу»: Федосеева-Шукшина разрыдалась после шоу Малахова
Федосеева-Шукшина простила Алибасова: «Смогли сохранить любовь»:
«Чушь собачья»: Соседов пригрозил Наргиз иском за клевету
"Проигрывать нужно уметь": Данко ответил Гордон на обвинения в нечестном суде

Здоровье
Может ли ковид стать хроническим?
Ислледователи выяснили, опасны ли прививки от коронавируса для беременных
Ученые: регулярные тренировки привносят в жизнь смысл
Преддиабет увеличивает риск инфарктов и инсультов
Туризм
"Обнуление наше все": туристы радуются отмене ПЦР-тестов для вернувшихся из Абхазии
Где в России не хуже, чем в Турции: 10 самых популярных мест
"Пирамидам хана! Русские идут": россияне с иронией встретили открытие границ с Египтом
Потапенко жестко раскритиковал двойной ПЦР-тест для туристов
Авто
Депутат Лысаков предложил отбирать автомобили у пьяных водителей
"Свою "ласточку" на растерзание никто не даст": Асланян не верит в "народный каршеринг"
Верующих поставят на счетчик: сможет ли РПЦ отменить платную парковку у храмов
"Это лишний геморрой": Шкуматов раскритиковал куплю-продажу авто через Госуслуги
Недвижимость
Миллиардер Рыбаков назвал ипотеку глупостью. Он прав или не прав?
Жилье и жулье: кто виноват в росте цен на недвижимость и когда он остановится
Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в 2021-м после отмены льготной ипотеки
"Квартиры должны подешеветь": в России могут ввести льготную ипотеку на вторичное жильё
Свежий номер
Фото: стоп-кадр YouTube
"Сил нет. Не знаю, дойду ли до магазина": состояние Светличной резко ухудшилось
Фото: Андрей Струнин, "Собеседник"
"Хочу 9 мая убить Горбачева. Он враг": озвучены детали неизвестного покушения на генсека
Владимир Путин и Джо Байден // Фото: Global Look Press
В высылке россиян из Чехии виден "американский след"? Белковский – о дипломатическом скандале
Артем Чайка // Фото: Global Look Press
Убытки на сотни миллионов: "черная полоса" настигла бизнес сына экс-генпрокурора Чайки
Фото в статье: cian.ru
В "доме друзей Путина" выставили на продажу пентхаус за 1,5 млрд рублей. Фото
Владимир Долинский // фото: Global Look Press
Владимир Долинский:
Как мы радовались Путину, надеялись и на него. Но...
Сергей Пускепалис // фото: Global Look Press
Сергей Пускепалис:
Россиянам нужно научиться принимать соседей
Виктор Добронравов // фото: Global Look Press
Виктор Добронравов:
Я никогда не жил в тени отца
Стоп-кадр: Youtube
Адвокат Илья Новиков:
При Путине позитивных изменений в судебной системе не будет
Лев Лещенко // фото: Андрей Струнин
Лев Лещенко:
Мне жаль людей, которые не жили в СССР. Такой коррупции там не было!
Филипп Киркоров // фото: Global Look Press
"Так шалю, что все ходуном ходит": Киркоров рассказал о постыдных поступках
Фото: стоп-кадр YouTube
"Какая любовь в 90 лет? Краско хотят уничтожить!": беспомощный актер умоляет о спасении
Ольга Бузова // Фото: Global Look Press
"Эгоистка!": Пока Ольга Бузова в больнице, ее сестра улыбается в камеру
Наталия Вяль // Фото: Instagram
Четвёртая жена Краско: Мне наплевать на брак Ивана Ивановича. Дачу пусть отпишет детям
Настя Ивлеева и Элджей // Фото: Instagram
"Застукала мужа с подругой" Поклонники раскрыли возможную причину развода Насти Ивлеевой
Леонид Казинец // Фото: Global Look Press
"Баркли" попал под суд
Фото в статье: depositphotos
3 рецепта от шефа: пирог с грибами и шпинатом, кордон-блю и биточки с фаршем
Светлана Радионова // Фото: Global Look Press
Королева надзорных скандалов
Фото: соцсети
Гусь в семье – товарищ: под Москвой спасенная от съедения птица стала звездой Instagram
Сергей Махлай
Владелец ПАО "Тольяттиазот" Сергей Махлай ударился в теории заговоров
^