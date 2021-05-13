С 18 мая в центральных регионах России ожидается аномальная жара

В центральных регионах России с 18-19 мая ожидается аномальная жара. В Москве температура днем будет достигать 30 градусов тепла. Об этом сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, со следующей недели погода начнет ставить новые рекорды и температура будет на 7-12 градусов выше климатической нормы для этого месяца.

«Как только включится у нас в работу антициклон, усилится юго-восточная тяга, и весь тот среднеазиатский зной Каракумских пустынь попрет к нам. Мы окажемся в зоне аномального тепла, когда температура воздуха ночью будет 13-18, а днем - 25-30 градусов [тепла]. Это произойдет где-то к 18-19 мая», — рассказал Тишковец и добавил, что климатической нормой для конца второй декады мая в Москве является 18 градусов тепла.

Синоптик также отметил, что есть вероятность того, что 18 мая может быть побит температурный рекорд 124-летний давности.

«К выходным выйдем на 20-25 градусов, в понедельник уже будет 23-28 градусов, а вторник, среда - 25-30 градусов [тепла]. Конечно, для мая это очень много», — заключил метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе аномально теплая погода будет в центре европейской части России, в Приволжском федеральном округе, на Урале и в Сибири. По словам метеоролога, в течение всей недели ожидается температура от +19 до +25 градусов в Центральном федеральном округе, а в ряде областей Северо-Западного федерального округа из-за особенностей перемещения воздушных масс будет даже теплее. «Понятно, что это летняя погода. Такая температура, конечно, выше нормы и очень существенно в центре европейской России», — добавил он.