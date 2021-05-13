Московские власти отчитались об удалении данных, собранных на цифровые пропуска

Департамент информационных технологий Москвы сообщил об удалении сведений, полученных от жителей города во время прошлогоднего «режима нерабочих дней с сохранением заработной платы», когда для передвижения по городу нужно было оформлять цифровые пропуска.

«В соответствии с федеральным законодательством персональные данные, которые жители указывали при оформлении цифровых пропусков, удалены из всех информационных систем правительства Москвы без возможности их восстановления», — сообщила ТАСС пресс-служба ведомства. Там отметили, что удаление данных происходило в присутствии сотрудников Роскомнадзора.

Столичные власти обещали удалить эти сведения ещё в прошлом году, в августе их неудаление объяснили длящейся процедурой оспаривания штрафов.

Отметим, что давние утечки этих данных позволили журналистам провести ряд расследований, в том числе о министре финансов России Антоне Силуанове и главном редакторе Mash, рассказавшем о «дворце Путина», который, как оказалось, оформлял пропуск как сотрудник администрации президента.