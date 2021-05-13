15% россиян за последние пять лет жертвовали деньги благотворительным организациям

ВЦИОМ провел опрос 1 600 россиян в возрасте от 18 лет на предмет их знакомства с различными общественными некоммерческими организациями.

Выяснилось, что 49% россиян ничего не знают о работе НКО в стране и не могут ответить на вопрос, приносят ли организации реальную пользу обществу. 38% знакомых с деятельностью НКО считают, что те полезны для социального развития государства, а 13% опрошенных уверены, что пользы от них нет.

85% респондентов заявили, что государство должно поддерживать деятельность волонтеров, активистов общественных движений и некоммерческих организаций.

40% говорят, что за последние пять лет не жертвовали деньги в различные организации, не участвовали в благотворительности и не подавали милостыню.

24% признались, что передавали вещи и игрушки в детские дома и дома престарелых. 21% опрошенных вносили деньги на счета нуждающимся людям, 6% участвовали в благотворительных акциях, 15% жертвовали деньги благотворительным организациям, 7% трудились волонтерами, а 16% подавали милостыню.

62% россиян уверены, что работа общественных организаций увеличивает уровень доверия между людьми.