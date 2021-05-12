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Прокуратура нашла экстремизм в действиях "Молодой гвардии "Единой России"

Общество
12:13, 12 мая 2021

Прокуратура нашла экстремизм в действиях "Молодой гвардии "Единой России"
Архивное фото // Источни: "Молодая Гвардия" г. Орск, «ВКонтакте»
Архивное фото // Источни: "Молодая Гвардия" г. Орск, «ВКонтакте»

Глава орского отделения «Молодой гвардии «Единой России»» Марина Абрамова получила предостережение от прокуратуры Оренбургской области. Надзорное ведомство сочло обоснованной жалобу коммуниста Валерия Рашкина, попросившего проверить на наличие экстремизма в проведенной подрастающими единороссами акции «Защити память героев», в ходе которой они возложили цветы к могиле венгерских военнопленных, сражавшихся в ходе Второй Мировой войны на стороне гитлеровской Германии.

Региональный прокурор Руслан Медведев ответил на депутатский запрос г-на Рашкина, что г-жа Абрамова предупреждена о возможности уголовной ответственности в случае повторного нарушения антиэксремистского законодательства. Как отмечает газета «Ведомости», в этом случае ей может грозить лишение свободы по части 3 статьи 354.1, ответственность по которой только недавно предлагали ужесточить в той же «Единой России».

Также прокурор указал мэрии Орска на необходимость изменить перечень памятных мест города.

Как объясняли сами младогвардейцы партии власти, они «были искренне уверены», что захороненные на этом месте венгерские бойцы воевали не за, а против фашистов на стороне Советского Союза. 

Александр Верховский, возглавляющий центр «Сова» (объявлен российскими властями «иностранным агентом»), комментируя эту новость, объяснил газете, что привлекать по экстремистским статьям за то, что люди положили цветы на чьи-то могилы не нужно вовсе. Он обращает внимание, что так могут поступить, например, родственники погибших.

Теги: #"Единая Россия"

Рубрика: Общество

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