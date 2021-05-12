Голикова отрицает возможность локдауна осенью из-за пандемии

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова отрицает возможность локдауна из-за продолжающейся пандемии коронавируса в России этой осенью. Об этом рассказали РИА Новости.

«Какой локдаун, вы о чем?» — заявила она в ответ на вопрос журналиста про возможный локдаун

При этом вице-премьер отметила, что в отдельных регионах России ситуация с COVID-19 еще требует внимания.

В конце апреля Голикова рассказала о том, что в стадии снижения заболеваемости находятся 16 регионов, в стадии стабилизации — 62, а в стадии продолжающегося роста — семь. Она объяснила рост заболеваемости в некоторых регионах недостаточными темпами вакцинации.

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Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о присвоении нового статуса опасности трижды мутировавшему индийскому штамму коронавируса. Его классифицировали как «вариант, вызывающий озабоченность» на глобальном уровне. Сообщается, что новый статус вируса — «вариант для беспокойства» — означает, что индийский штамм B.1.617. оказался подобен вирусам, которые признаны наиболее заразными, смертоносными или устойчивыми к вакцинам и лечению. Штамм B.1.617. имеет три линии изменений от исходного штамма коронавируса и распространяется гораздо быстрее.