Из-за болезни скончалась секс-просветительница Татьяна Новикова

Друзья и коллеги секс-блогерши Татьяны Никоновой сообщили на ее страницах в соцсетях, что она умерла 12 мая.

Смерть наступила в результате болезни. «Пожалуйста, будьте максимально тактичны по отношению к семье Тани», — говорится в опубликованном сообщении.

В медиа-пространстве Никонова стала сначала известна как создательница сайта о звездах Spletnik.ru, но после она продала свое издание и занялась блогерством.

Будучи феминисткой, она рассказывала о сексуализированном насилии, способах самоудовлетворения для женщин, выступала за принятие закона о профилактике семейно-бытового насилия.