"Новой газете" компенсируют моральный вред от РКН за претензии к тексту о националистах

В течение трех месяцев государство обязано выплатить редакции «Новой газеты» 2 тысячи евро за моральный ущерб в связи с предупреждением от Роскомнадзора, которое вынесено изданию в марте 2010 года.

Такое решение вынес Европейский суд по правам человека, передает «Медиазона» со ссылкой на сайт ЕСПЧ. 11 лет назад Таганский районный суд, Мосгорсуд и Верховный суд единодушно признали, что в тексте «Банда, агентство, партия. Кто такие "легальные националисты"?» присутствуют утверждения, направленные на разжигание межнациональной розни.

В тексте действительно были цитаты представителей националистических движений, но суд не учитывал контекст, в котором они воспроизводятся.

Адвокат Ярослав Кожеуров отмечал, что таким образом редакция хотела разоблачить деятельность организаций и привлечь к ней внимание со стороны общественности и правоохранителей.

Вместе с тем Россия должна будет компенсировать редакции 2 237 евро судебных издержек. Ярослав Кожеуров сообщает, что вскоре редакция вновь пойдет в российский суд, чтобы отменить решение 2010 года.