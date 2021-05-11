Минюст до сих пор не объяснил, за что "ПАСМИ"* признали иноагентами

Главный редактор и владелец «Первого антикоррупционного СМИ»* Дмитрий Вербицкий заявил, что не намерен обжаловать решение об их внесении в соответствующий реестр «иноагентов».

Вербицкий пояснил, что в редакции до сих пор не понимают, на каком основании издание было внесено в список, пишут в телеграм-канале «Открытые медиа».

Уведомление о признании иностранными агентами «ПАСМИ» получили лишь спустя неделю после назначения статуса — 30 апреля.

«Нам пока нечего комментировать и обжаловать. У нас даже нет понимания, по чьему заявлению Минюст нас внес в реестр иноагентов. Будем ждать информацию от ведомства. Ведь даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что СМИ имеют право знать, за что их вносят в такие реестры», — говорит Вербицкий.

* «ПАСМИ» признан Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента