В Перми арестовали мужчину, останки жены которого нашли у железнодорожных путей

В Перми сотрудники уголовного розыска задержали 53-летнего мужчину, который неуверенно и сбивчиво отвечал на вопросы по инциденту, который интересовал правоохранителей. Ранее, 7 мая, у железнодорожных путей в городе были обнаружены останки тела женщины, пишет ProPerm.ru.

Сотрудники угрозыска главного краевого управления заподозрили неладное, когда мужчина открыл дверь во время поквартирного обхода в домах поодаль от места преступления.

Отвечая на вопрос о том, где находится его супруга, он соврал, что два дня назад она ушла к подруге и не вернулась. Полицейские попросили ее номер, позвонили, но в итоге мобильный телефон сработал в квартире.

При осмотре квартиры подозреваемого полицейские обнаружили следы преступления в ванной комнате. Мужчина был задержан, а суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в России до сих пор ни одного чтения не прошел законопроект о профилактике семейно-бытового насилия.