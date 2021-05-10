Омский министр, заплутавший в лесу, нашел там вагончик с буржуйкой, чайником и лапшой

Заблудившийся в лесу глава министерства здравоохранения Омской области Александр Мураховский сумел трижды избежать того, чтобы его обнаружили волонтеры поисковых отрядов и силовых ведомств. Об этом пишет издание Baza без ссылки на источник подробностей.

Согласно пересказу издания, 49-летний министр вместе с группой отправился на квадроциклах в лес, но в какой-то момент наехал на березу и отстал от товарищей.

Ему не удалось связаться по рации с группой, а телефон остался на базе отдыха, поскольку на болотистых местностях все равно нет связи.

Чудом политику удалось найти некий вагончик, где была буржуйка, чайник и лапша быстрого приготовления. Так мужчина обеспечил себя единственным приемом пищи с 7 по 10 мая.

Мураховского нашли бы в день отъезда, если бы он не отошел от квадроцикла. Из-за серой одежды (необходимо было надеть что-то яркое), 8 мая его не заметил пролетавший над лесом вертолет, а 9 мая министр прошел мимо заимки Поспелово, не увидев ее.

Только 10 мая мужчина вышел к деревне Баслы.

Ажиотаж вокруг пропажи регионального министра был вызван тем, что именно он участвовал в ситуации с госпитализацией оппозиционного политика Алексея Навального в омскую больницу скорой медпомощи. Мураховский на тот момент являлся главврачом медучреждения и заявлял журналистам, что у Навального диагностировано нарушение обмена веществ. Спустя какое-то время врач получил повышение до уровня министра регионального здравоохранения.