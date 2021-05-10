Глава омского минздрава вышел из леса живым и проходит обследования в больнице

Пресс-служба правительства Омской области сообщает, что глава министерства здравоохранения региона Александр Мураховский найден живым, передает ТАСС.

Ранее, 7 мая, 49-летний политик выехал в лес на квадроцикле и перестал выходить на связь. 9 мая было найдено транспортное средство, на котором он передвигался. На ночь поиски министра прерывали.

Особое внимание к пропаже Мураховского связано в том числе с тем, что он был главврачом больницы скорой медпомощи №1 в Омске на момент, когда туда госпитализировали с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.

Сейчас глава минздрава Омска проходит обследование в больнице Большеуковского района. Утром он вышел к людям в районе села Баслы в 32 километрах от деревни Поспелово, откуда стартовал 7 мая.