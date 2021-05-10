Приморский депутат, обвинявший губернатора в даче взятки, попал в психдиспансер

СМИ сообщают, что один из лидеров губернаторских выборов Приморского края в 2018 году, коммунист Андрей Ищенко сегодня был госпитализирован в психоневрологический диспансер. В частности, об этом пишет VL.ru со ссылкой на информированный источник.

Согласно полученной информации, в медучреждение депутата Приморского ЗакСа привезли родственники.

2 мая Ищенко выложил в Instagram видео, в котором обвинил действующего губернатора Олега Кожемяко в том, что тот предлагал депутату два миллиона долларов в 2018 году, чтобы он отказался от участия в губернаторских выборах. Разговор якобы был записан на диктофон и передан в ФСБ.

8 мая инспекторы ГИБДД остановили Ищенко в районе Черниговки Приморского края, чтобы составить на него протокол о подложных номерах. Мужчина снимал происходящее на камеру. Он говорил с дежурным краевого управления полиции, у которого просил доложить о ситуации спикеру местного ЗакСа Александру Ролику, а также министру обороны Сергею Шойгу.

«Байкал 24» пишет, что до госпитализации Ищенко успел снять из автомобиля сторис для Instagram, в котором заявил, что его арестовали «демоны» и везут в погреб на Красной площади.

Также депутат ЗакСа цитировал фразы из советских фильмов и обещал «прийти в кабинет на седьмом этаже» и кого-то «прирезать». Видео уже удалено из аккаунта политика.