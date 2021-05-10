Блогера, писавшего о госпитализации шамана Габышева, привлекли по статье о дезинформации

В Оренбурге на автора блога «Злой эколог» Сергея Добрышкина составили протокол по статье о злоупотреблении свободой массовой информации, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

В материалах административного дела содержится сообщение от Добрышкина о задержании якутского шамана Александра Габышева в мае 2020 года.

Напомним, Габышев известен тем, что неоднократно организовывал поход на московский Кремль для того, чтобы «изгнать» оттуда президента РФ Владимира Путина.

11 мая силовики штурмовали дом шамана, а через день под предлогом сдачи теста на коронавирус доставили его в Якутский психоневрологический диспансер. Следом врачебная комиссия выдала заключение об опасности Габышева для него самого и для окружающих, что позволило вынести судебное решение о недобровольной госпитализации.

Заместитель прокурора республики Саха Борис Самойленко заявил, что опубликованная блогером информация является недостоверной. Самойленко настаивает на том, что по прибытии в диспансер Габышев собственноручно подписал добровольное согласие на госпитализацию.

Вместе с тем отмечается, что шаман был доставлен в больницу без документов и сначала в госпитализации было отказано.