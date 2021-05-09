Видно лучше, чем на Параде: Москвичи нашли лучшую площадку для наблюдения за военной техникой

На улице Нижние Мневники, возле временной площадки для размещения техники, за колонной танков, БМП и ракетных установок можно было наблюдать с расстояния в несколько метров.

Полицейские из оцепления советовали отойти подальше: «Не боитесь, что какой-нибудь болт в вас отлетит?"

Ровно в 16:00 вся гусеничная техника пришла в движение и выехала в сторону подмосковного полигона. Воздух заполнил дым выхлопных систем, а на месте поворота на трассу образовалась воронка – гусеницы раскрошили асфальт в пыль.

За этим пришли понаблюдать около 20 человек. Некоторые из них пришли к временной базе с детскими колясками. Зрители начали собираться за час до выезда техники.

Несмотря на перекрытие трассы, один из водителей решил проехать к временной военной базе на джипе. Его догнали и развернули сотрудники Военной автоинспекции на пяти машинах с мигалками.