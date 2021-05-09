В Москве пройдет перепись соловьев

С 10 мая по 30 июня в Москве пройдет акция по учету соловьев, пишет департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы на официальном сайте.

Каждый москвич может принять участие в акции. Для этого необходимо зафиксировать на мобильный телефон или другой гаджет соловьиные трели в лесу, парке или во дворе дома и отправить запись по адресу setun_oopt@mail.ru.

Вместе с видеороликом необходимо указать GPS-координаты места, маршрут следования наблюдателя, количество птиц, которых он заметил и другую дополнительную информацию. Также понадобятся фамилия, имя, отчество участника акции, электронный адрес или телефон.

«Данные о численности и размещении пернатых помогут орнитологам подробнее изучить природное многообразие столицы, проследить какие округа и районы города чаще выбирают для обитания певчие птицы», — объясняется цель акции в пресс-релизе.

Чаще всего соловьи обитают в зарослях сирени и ивы, возле водоемов. Наблюдать за ними лучше всего вечером. Особенно расположены к пению соловьи в брачный сезон со второй половины мая до конца июня.