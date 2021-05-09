Новые задержания в Pussy Riot и 58 погибших в Кабуле. Новости к утру 9 мая

В Туле задержан участник группы Pussy Riot Александр Софеев. Охрана клуба «Типография», куда активист прибыл на концерт, не пустила его в помещение, а следом у входа его задержали по обвинению в мелком хулиганстве. О чем именно идет речь, пока неизвестно, передает Sota. Задержан Софеев как минимум на двое суток.

Тем временем задержанная в Москве участница Pussy Riot Вероника Никульшина арестована на пять суток, передают «Открытые медиа» в телеграм-канале.

Девушка была задержана 7 мая якобы за неповиновение полиции — она не представилась и не предъявила паспорт. При этом на видео задержания Никульшина держит документ в руках, а силовики молча заталкивают ее в полицейскую машину.

Утром неуправляемая китайская ракета сгорела при приближении к Индийскому океану, пишет Znak.com со ссылкой на телеграм главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Космический аппарат был запущен Китаем на орбиту 29 апреля, после чего вышел из под контроля.

Столкновения между израильской полицией и палестинцами в Восточном Иерусалиме привели к ранениями более 80 человек, пишет «Би-Би-Си». Протестующие использовали против силовиков костры, камни и другие подручные средства, а полиция применила против них водометы и светошумовые гранаты. 14 человек доставлены в больницу.

Число погибших в результате теракта в женской школе Кабула выросло до 58. Еще 150 пострадавшим медики оказывают помощь. Президент Афганистана обвиняет в нападении боевиков движения «Талибан» (признано террористическим в соответствии с законодательством РФ и запрещено в России). Теракт произошел на фоне вывода сил НАТО из Афганистана, уточняет «Интерфакс».

К празднику 9 Мая в Москве с 16 точек будут запущены десятиминутные залпы салютов. Всего в небо вылетят около 12 тысяч фейерверочных изделий более 70 видов.