"Плохая погода в Москве скажется на воздушной части парада Победы" – Песков

В Москве и Подмосковье 8 и 9 мая ожидается выпадение 68% месячной нормы осадков, а также возможен мокрый снег. Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

– В течение 8 мая на Москву может пролиться до 28 миллиметров осадков, а в ночь на 9 мая - еще до 6-7 миллиметров, что в сумме составляет 35 миллиметров или 68% месячной нормы, то есть за сутки - это 2/3 объема влаги всего мая , – отметил синоптик.

Тишковец также отметил, что есть вероятность того, что ночью в отдельных районах запада, северо-запада, севера и северо-востока Подмосковья пройдет мокрый снег, это в большей степени может коснуться Ярославской и Вологодской областей.

– Вместе с дождем с облаков местами может символически и кратковременно с 30-процентной вероятностью срываться даже мокрый снег, — заявил синоптик.

Метеоролог также добавил, что с вероятностью 10% в 03.00 снег может зацепить даже саму Москву.

– Температура воздуха в столице ночью понизится до плюс 3-5, по области от плюс 2 до плюс 7. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду, — заключил Тишковец.

По словам главного специалиста столичного Метеобюро Татьяны Поздняковой, 10 мая погода не только вернется в климатическую норму, но и может достигнуть 20 градусов тепла днем.

– Плохая погода в Москве скажется на воздушной части парада Победы на Красной площади 9 мая, – заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом праздничный салют москвичи все же увидят. По словам Тишковца, к 20.00 облака рассеются, хотя и посвежеет до плюс 6-8 градусов.