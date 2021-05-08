Жириновский предложил освобождать от ареста и штрафов за вакцинацию от COVID-19

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал подумать над поощрениями для тех, кто решил привиться от коронавируса, а также предложил освобождать граждан от административного ареста или штрафов "за легкие нарушения" в случае согласия на вакцинацию. Такую идею политик озвучил в своем Telegram-канале комментируя предложение Минздрава.

«Минздрав предлагает вакцинировать всех, кто выписывается из стационаров. Это правильная идея. И подобных вариантов может быть много. Например, освобождать от административного ареста или штрафов за лёгкие нарушения в случае согласия сделать оба укола с вакциной», — написал Жириновский.

В конце апреля Правительство Москвы объявило, что Москвичи старше 60 лет, которые сделают прививку от коронавируса до 1 июля включительно, смогут получить подарочную карту на 1000 рублей или электронный сертификат с таким же номиналом. Как уточняется, подарочную карту или сертификат можно использовать для покупки товаров или оплаты услуг в магазинах, аптеках, ресторанах и кафе партнеров акции. Получить сертификат могут люди, сделавшие прививку от коронавируса с 27 апреля по 1 июля

Ранее Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал создать список антигосударственных объединений и внести туда КПРФ и другие партии, которые выступают против действующей власти. По словам Жириновского, в черный список должны войти партии и организации, которые «ставят своей целью строить какое-то общество, свергать действующую власть». «Внутри мы должны сделать список. Туда включить КПРФ, «Справедливая Россия», все эти организации Навального, Касьянова, всех прозападных. Или левацкие там – «Левый фронт» и так далее», – подчеркнул Жириновский.