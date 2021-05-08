Жданов назвал фейком новость о переезде ФБК* в Грузию

Директор ФБК* Иван Жданов рассказал телеканалу Дождь, что информация о переезде их сотрудников в Грузию – это фейк.

– Ну нет, это фейк. Там действительно отдыхает пара сотрудников ФБК, но мы не контролируем личную жизнь сотрудников, – заявил Жданов в ответ на статью РБК о переезде сотрудников.

Ранее источник близкий к фонду рассказал РБК о том, что сотрудники ФБК планирует вести эфиры из Грузии и туда уже переехало несколько их сотрудников.

– Есть факт наличия сотрудников ФБК в Грузии, это факт внутри организации не скрывается, все всё прекрасно знают, — заявил один из источников. — Также они планируют делать студию, весь «Навальный LIVE» в Тбилиси или окрестностях.

В Грузию, по словам собеседника издания, уже отправлена часть техники.

– Насколько это временное решение, сказать не могу, но, раз туда перевезли большую часть техники, видимо, речь идет о сроке продолжительном, – сообщил источник. – Решение было коллективным, решали сообща, и там сейчас не менее десяти человек из ФБК.

Леонид Волков в разговоре с РБК опроверг информацию о перевозке студии «Навальный LIVE» в Грузию.

– Я могу повторить, что это fake news, — заявил он.

Любовь Соболь также высказалась по этому поводу в своем твиттере. «Пишут из РБК, действительно ли я готовлюсь летать вести прямые эфиры в Грузию. Что? У меня мера пресечения и я должна быть дома с 8 вечера до 6 утра каждый день, иначе угрожают СИЗО. Ребята из РБК, понимаю, хочется сенсаций, но вы вообще не проверяете инфу от «источников»?», — написала она.

Ранее о переезде около 40 ключевых сотрудников ФБК в Грузию, рассказали и в издании Sota.Vision.

*Фонд борьбы с коррупцией ( ФБК) внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов