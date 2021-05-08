В США впервые рассмотрят иск слонихи о ее принудительном содержании в зоопарке

Апелляционный суд Нью-Йорка принял и рассмотрит иск от слонихи по кличке Хеппи о законности ее содержания в зоопарке. Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на фонд Nonhuman Rights Project, который подал иск.

В 2018 году зоозащитники обратились в суд с целью признать за слонихой Хеппи, которая больше 40 лет живет в зоопарке, право на физическую свободу и требовали перевести ее из зоопарка в заповедник слонов.

Как отмечается, Хеппи стала первым в мире слоном, чья законность пребывания в зоопарке обсуждалась в суде. Тогда суд первой инстанции отклонил ходатайство и теперь, как сообщается, его будет рассматривать апелляционный суд. «Это первый случай в истории, когда высший англоговорящий суд будет рассматривать иск, поданный не от имени человека», — подчеркнули зоозащитники. Если в этот раз судьи признают право слонихи на свободу, то зоопарку придется выполнять судебное решение.

Слониха Хеппи была привезена в США в 1977 году. Она жила в вольере с другими особями, однако других слонов переселили из-за конфликтов или усыпили. В итоге она долгое время живет одна. Большую часть своего времени Хэппи проводит в скрытой от посетителей тесной клетке и очень страдает. В фонде напоминают, что слоны социальные животные и одиночество оказывает негативное влияние на Хэппи.

«Начав борьбу за права не-человека восемь лет назад в Нью-Йорке, мы надеемся, что апелляционный суд признает чрезвычайную общественную важность дела Хеппи. Мы надеемся, что вскоре она станет первым слоном и нечеловеческим существом в США, чье право на физическую свободу будет признано в судебном порядке», – говорится в заявлении.

Представители фонда также создали онлайн-петицию с требованием отпустить слониху в заповедник. Уже более 1,5 миллиона человек ее поддержали.