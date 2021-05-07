Юлия Цветкова прекратила голодовку по просьбе матери и защитников

ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова прекратила голодовку спустя неделю после ее начала, сообщает телеграм-канал «Я/Мы Юлия Цветкова».

«Первым маячком для меня стало понимание того, что мой дух сильнее моего тела. Вторым, когда я увидела какими испуганными глазами на меня смотрят те, кто видит, как плохо моему телу», — пересказывают администраторы канала слова Цветковой. Прекратить голодовку она решила по просьба матери и адвокатов.

Никаких подвижек в уголовном процессе активистки нет, из-за чего она и начала голодовку. Дело по-прежнему разбирается в закрытом процессе.

Напомним, что Цветкову судят за «распространение порнографии» из-за администрирования феминистского паблика «Монологи вагины».

В сообществе были как рисунки вульвы, так и схематичные рисунки обнаженных женщин, цель распространения которых заключалась в снятии табу с женского тела.

«Что касается требования к моим преследователям действовать против меня открыто, тут я свой ответ получила. Как я писала вчера, их “открытость” выражается в том, чтобы организовывать “экспертные мнения” о том, что моя деятельность равна педофилии и сливать документы, подтверждающие мои связи с заграницей. Глядя на такие методы, я чувствую испанский стыд. И захожу в тупик, понимая, что у тех, кто на той стороне, нет чести», — пишет Цветкова.