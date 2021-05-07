Супруг инста-блогерши лишь на четвертый день вывез труп убитой им жены в лес

Супруг екатеринбургской блогерши Кристины Журавлевой Дмитрий Журавлев признался, что самолично задушил жену 5 апреля в доме в Сысретском районе. Ее тело лежало в квартире четверо суток и только в ночь с 8 на 9 апреля Журавлев решил избавиться от трупа.

Об этом пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Свердловской области.

Тело инстаграм-звезды было найдено 16 апреля случайным водителем в лесном массиве.

«Чтобы скрыть следы криминала, подозреваемый взял в аренду легковую машину и на ней отвёз тело в район 170 километра трассы М5 „Урал“, где оно впоследствии в лесном массиве, в 10 метрах от дорожного покрытия, и было обнаружено случайным шофёром, остановившимся по нужде», — говорится в сообщении пресс-службы.

Подозреваемый признал вину и взят под стражу до 5 июля. Ранее он сам подал заявление о пропаже супруги.

Напомним, что в Госдуме до сих пор не прошло ни одного чтения закона о профилактике семейно-бытового насилия.