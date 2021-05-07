Лукашенко объявил о создании белорусской "живой" вакцины от COVID-19 "в пробирке"

Находящийся на должности президента Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что в стране появилась своя вакцина от коронавируса.

«В пробирке мы вчера получили свою вакцину – белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину», – цитирует БелТА Лукашенко.

При этом использовать вакцину пока не намерены, а на практике продолжат применять российскую и китайскую вакцины.

«Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой», – пояснил Лукашенко. То есть уже созданную вакцину планируют адаптировать к новым штаммам вируса.