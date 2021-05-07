"Чык-чырык-V" из сока бульбы": россияне поиздевались над белорусской вакциной

В Сети крайне скептически отнеслись к заявлению Лукашенко о создании в Белоруссии собственной вакцины от COVID-19.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, еще год назад отрицавший существование коронавируса, похвастался созданием собственной вакцины от него.

«В пробирке мы вчера получили свою вакцину – белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину», – сообщил Лукашенко.

При этом он отметил, что «Белоруссия не торопится – хочет посмотреть, что будет послезавтра, когда изменится болезнь». Дескать, ведь сейчас нет гарантии, что нынешние вакцины смогут помочь при новых мутациях.

«У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится», – приводит слова Лукашенко «Sputnik Беларусь».

Также отмечается, что распоряжение о создании вакцины Лукашенко подписал 1 апреля (совпадение?). Из него следует, что препарат должен быть готов в 2023 году, опытно-промышленную партию планируется получить в конце 2021 года, а первую промышленную - в 2022-м. Разработчик – Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии – заверил, что его препарат будет эффективен вне независимости от циркулирующего штамма коронавируса.

В российском Интернете к этим заявлениям Лукашенко отнеслись крайне скептически, поэтому в комментариях сквозят ирония и юмор.

«Опять небось этикетку переклеил, как поступал с товарами, находящимися под санкциями», – предположил любитель креветок из белорусского моря.

«Насколько я помню, ещё год назад Батька кричал, что нет никакого вируса, что ковид – это фейк. Спрашивается, зачем белорусам разрабатывать вакцину, если вируса нет?» – вспомнил слова Лукашенко москвич.

«Это уже вторая вакцина от Лукашенко. Первая была «Трактор всех вылечит!» Сочувствую белорусам… Надо Батьку первым привить, чтобы не мутировал», – предлагает сибиряк.

«И куда можно будет поехать после белорусской прививки? В Мозамбик?!» – вопрошает еще один россиянин.

«Это значит только то, что Батька не желает покупать путинскую вакцину, но не знает, как отказать Путину, чтобы тот опять не обиделся и дал ещё денег «взаймы», – даже в ироничной дискуссии может прозвучать разумная версия.

Ну а дальше в комментариях стали предлагать название для вакцины: «Сказки от Луки. Часть 25», «Белаз», «Путник Б», «ЛукаВак», «Чык-чырык-V» из выжимки сока бульбы!»