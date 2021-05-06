В Туркмении ветераны в обязательном порядке скидываются на подарок самим себе

Ветеранам Второй мировой войны в Туркмении уже два года подряд приходится платить властям, чтобы в честь 9 мая им вручили подарки от имени местного диктатора Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает «Радио Свобода» (издание признано российскими властями «иностранным агентом») со ссылкой на свое отделение в Туркмении.

Речь идет о ветеранах-тыловиках в Фарапском этапе Лебапского велаята на востоке Туркмении. Все они в теории должны быть не моложе 90 лет. При этом, как утверждает издание со ссылкой на анонимные источники, на подарки в честь Дня Победы для них уходит лишь часть собранных с них средств — остальные власти пускают на собственные нужды.

То же происходило и в прошлом году. Тогда на подобные практики жаловались ветераны из посёлка Шихарык города Газаджак Дарганатинского этрапа.

Впрочем, это далеко не первое абсурдное решение властей Туркмении, где правит одиозный Гурбангулы Бердымухамедова, который выступает перед нацией с собственным диджейским сетом на Новый год, под рукоплескания детей, парламентариев и граждан ездит на коне, стреляет по мишеням и выполняет другие трюки. В прошлом году там, к примеру, ввели правило о том, что каждый обязан купить фото президента при покупке хлеба, а в этом году престиж страны решили отстоять арестами людей, которые образуют очереди в магазинах.