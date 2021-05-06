В Лихославле сотни детсадовцев нарядят в военную форму и проведут парадом

Руководство города Лихославля в Тверской области решили провести «парад малышковских войск» с шествием «мини-Бессмертного полка». Сотни воспитанников детских садов нарядят в костюмы представителей различных родов войск и проведут по городу в честь Дня Победы. Дадут ли детям игрушечное оружие не говорится, но на сайте районной администрации отмечается, что малолетние дети «продемонстрируют строевую подготовку, исполнят тематические танцы с элементами театрализации».

«У каждой команды своя "изюминка", свои интересные задумки, который нам предстоит увидеть в главный и святой для нашей страны праздник (...) Это будет грандиозное и незабываемое зрелище, которое ещё больше поднимет градус всеобщего патриотизма, который и так в этот день находится на самой высокой отметке», — пишут чиновники.

Власти города называют детсадовцев «маленькими патриотами» и обещают, что они вместе с воспитателями будут маршировать с моделями военной техники. Весь реквизит, включая форму, делать пришлось родителям и воспитателям.

Первым на милитаризованный детский праздник внимание в своем Telegram-канале обратил журналист «Эха Москвы» Алескандр Плющев.