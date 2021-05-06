В Беларуси устроили реконструкцию сожжения женщин фашистскими оккупантами

Власти Беларуси решили напомнить гражданам, как фашисты сжигали жителей их страны заживо, устроив «театрализованную историческую реконструкцию». В Витебской области в ходе торжественных мероприятий, прошедших 6 мая, актеры изображали, как оккупационные войска сжигают людей в деревне Шуневка.

На кадрах видно, как представление наблюдают местные чиновники. Как пишет «Новая газета», которая обратила внимание на эту постановку, устроили это шоу ради учеников полоцкой гимназии и других учебных организаций Докшицкого района. Однако дети в кадр не попадают.

На видео люди в форме солдат Третьего рейха с оружием в руках гонят группу женщин к мемориалу с большим венком. На месте с другой стороны к ним подбегают люди в красных костюмах и красными лентами, которые, по всей видимости, призваны символизировать сжигающее их пламя.

Постановка носит название «Помните, люди».

Как ранее писал Sobesednik.ru, ветераны войны в Беларуси в этом году не получат никаких выплат в честь Дня Победы.