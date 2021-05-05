В России предложили полностью запретить продажу энергетиков детям

Запретить продажу энергетических напитков несовершеннолетним предложила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, она отправила свое обращение в Роспотребнадзор, Минздрав, Минпромторг и в комитет по охране здоровья Госдумы. Об этом сообщает «RT» со ссылкой на копии этих документов.

По мнению омбудсмена, производители энергетиков используют различные стимуляторы, таурин, большое количество кофеина, а также красители и ароматизаторы, а само употребление таких напитков может привести к гастриту, аритмии, нарушениям работы сердечно-сосудистой системы, обострению язвенной болезни, рвоте, диарее, спутанности сознания.

Волынец считает, что когда энергетики находятся в свободном доступе на полках с другой газировкой, у детей создается «обманчивое и опасное» впечатление об их безобидности. Она также добавила, что подростки в силу возраста не могут оценить вред от их употребления, а врачи и родители выступают категорически против этого.

Уполномоченный отметила, что в некоторых регионах России на местном уровне уже введён запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, но в федеральном законодательстве такой меры еще нет. «Поэтому с учётом вышеизложенного прошу вас устранить это обстоятельство и ввести запрет на территории всей России, а также запретить продажу энергетических тонизирующих напитков в образовательных, медицинских, физкультурно-спортивных, спортивных организациях, организациях отдыха и оздоровления детей», — заключила она.

Ранее основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить торговым сетям продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми. По ее мнению, покупка алкоголя в присутствии детей может привести к раннему интересу к данным продуктам и потенциальному формированию вредной привычки, что может негативно повлиять на здоровье ребенка в будущем.