В Москве ужесточили масочный режим: что нужно знать о своих правах и обязанностях

В Москве с 1 по 10 мая усилили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. В метро и наземном транспорте количество проверяющих выросло в 2,5 раза по сравнению с обычными выходными.

Административный штраф за отсутствие маски составляет 5 тысяч рублей. Инспектора должны предъявить удостоверение, обыскивать пассажира они не имеют права, но могут вынести постановление не только за нарушение мисочного режима, но и за другие виды нарушений, поэтому в конфликт лучше не вступать и вести себя адекватно.

Оштрафовать по записи на видеокамере, «заочно» пассажира не могут, но если при разговоре с инспектором он отказывается предъявлять документы, называть имя и фамилию, его могут сфотографировать и потом по фото идентифицировать и выписать штраф.

Применять силу в отношении пассажиров инспектора не имеют право.

Детям тоже нужны маски и перчатки. Считается, что маски и перчатки должны быть у детей от двух лет. Как правило, родители не надевают маски на детей и более старшего возраста, но о случаях штрафов в таких ситуациях ничего неизвестно.

Использовать маску и перчатки обязательно не только в поездах и в салонах автобусов, но и на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, на пешеходных переходах, платформах.