Треть сотрудников компании уволились в один день из-за запрета обсуждать политику

Технологическая фирма Basecamp в один день потеряла каждого третьего сотрудника, включая руководящий персонал, после того как её гендиректор Джейсон Фрид ввел ряд правил, самым обсуждаемых из которых стал запрет на обсуждение общественных и политических тем в рабочей переписке. Как пишет издание The Verge, это вовсе не означало полного запрета обсуждения этих тем в личном общении или в мессенджерах работников, но даже в таком формате персонал был недоволен нововведением.

Впрочем, мотивы уволившихся могут быть куда проще: вводя новые требования Фрид сказал, что все, кому они не нравятся могут увольняться и пообещал каждому из них выходное пособие в размере трехмесячной зарплаты, а те, кто проработал в компании более трех лет, и вовсе получат зарплату за полгода вперед.

Всего в Basecamp работали 57 человек. Среди уволившихся руководители отделов маркетинга, дизайна и глава службы поддержки клиентов. Кроме того, полностью ушла вся команда разработчиков почтового приложения Hey.

Поводом для новых правил стала история со списком странных и смешных имен клиентов, который велся в фирме с начала 2000-х годов. Сперва споры возникли в связи с тем, нужно ли его вести, этот вопрос хотели обсудить, но в руководстве компании просто запретили это делать, объяснив это тем, что ряд работников нередко смеялись над этими именами.