Треть россиян ожидает снижения доходов из-за длинных майских праздников

Согласно данным опроса, проведенного онлайн-платформой Webbankir, почти 10% россиян надеются, что длинные майские праздники в этом году позволят им заработать больше, чем в обычное время, однако число тех, кто опасается снижения своего уровня дохода, более чем в три раза выше — 33,8%.

При этом, передают РИА Новости, более половины граждан по этому вопросу никаких опасений не испытывают: 56,6% россиян полагают, что незапланированные каникулы никак не отразятся на их уровне дохода.

Почти половина россиян (46%) считают, что майские праздники должны стать ежегодной традицией, а треть респондентов считают, что они всегда должны быть длинными. Более 57% опрошенных готовы пожертвовать в их пользу новогодними выходными в январе.

Напомним, что не все россияне с 4 по 7 марта отдыхают: выходные не касаются, к примеру, предприятий непрерванного производства. Также на свое усмотрение могут продолжать работу высшие учебные заведения.