Верховный суд отказал Дмитрию Гудкову в регистрации газеты

Политик рассказал, как два года безуспешно пытался зарегистрировать свое собственное издание.

«Отмечаю юбилей – два года нерегистрации маленькой скромненькой бумажненькой «Газеты Гудкова» И свежий инфоповод есть: отказал уже и Верховный суд», – написал Дмитрий Гудков на своей странице в Инстаграм.

Политик рассказал, что Роскомнадзор потребовал от него предоставить доказательства отсутствия второго гражданства у учредителя издания, а также бумаги о том, что он не находится под прямым или косвенным контролем другого государства. «Не знаете, где дают такие справки?» – саркастично обратился Гудков-младший к своим подписчикам.

– Все понятно, докажешь это, потребуют справку, что ты не верблюд, – возмущается политик. – А историю просто хочется довести до ЕСПЧ и ткнуть цензоров-позорников в штраф мокрым носом.