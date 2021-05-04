Каждый пятый в России считает себя лентяем, каждый третий откладывает дела

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, две трети населения (66%) России не склонны откладывать дела на потом, по крайней мере, так они говорят социологам. А вот ещё треть (30%) открыто признают, что откладывать дела в долгий ящик — это про них. Разницы между мужчинами и женщинами здесь нет.

Другая ситуация с ленью — лентяями себя чаще называют мужчины: 24% против 18% среди женщин. Они же реже склонны считать себя трудолюбивыми: 70% против 77%. В целом 21% респондентов говорят о своей лени, а 73% утверждают обратное.

Важную роль здесь играет возраст: Чем моложе люди, тем чаще они готовы говорить о себе с плохой стороны. Например, в категории 18-24 ленивыми себя называют 29% опрошенных, в группе 25-34 — 25%, в группе 45-59 — 20%, а люди старше 60 лет крайне редко склонны в этом сознаваться — таких лишь 14%. Обратная зависимость выявлена в разговорах о трудолюбии.

Точно такая же тенденция наблюдается с вопросом об откладывании дел: среди молодежи это практикуют 37%, а среди пенсионеров — 27%.