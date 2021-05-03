Война "линий": кто и зачем обманул президента с учебником истории

Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин раскритиковал учебник истории, где не было сведений о Сталинградской битве. Авторов он не назвал, но Минпросвещения быстро вычислило, что речь якобы идет об учебнике, одним из авторов которого является доктор исторических наук профессор Олег Волобуев. Но это лишь видимая часть айсберга. И в этой на первой взгляд простой истории гораздо больше странностей, чем кажется.

Профессор Олег Волобуев // Фото из личного архива

Странность первая. Этим учебником уже не пользуются.

– Это старый учебник. Последний раз в этой редакции он был издан в 2014-м году, – рассказал профессор Олег Волобуев «Собеседнику». – В нем нет никакой крамолы, конечно же, и он в свое время был утвержден Министерством просвещения. Просто раньше при концентрическом построении учебного курса была такая структура: весь курс истории России и всеобщей истории изучался подробно по 9 класс включительно. А в 10-11 классах ученики проходили обобщающий курс, во время которого повторяли и историю России, и всеобщую историю, готовились к ЕГЭ. Естественно, что все темы в обобщающем курсе представлены кратко. В других учебниках при первичном прохождении курса истории России они изложены более полно, развернуто.

Потом произошло возвращение к линейному построению учебного курса, и история России стала изучаться согласно новой структуре с 6 по 11 класс, – продолжает Волобуев. В общем, сегодня этот старый учебник, насколько я знаю, нигде не используется. Нашли какой-то колледж, где, видимо, он еще в ходу...

Странность вторая. О Сталинградской битве в школьных учебниках

«Собеседник» провел собственное исследование учебника. И, кстати, довольно быстро обнаружилось: в вышедшем некогда учебнике профессора, Волобуева, назначенном теперь претендентом на тот случай, что критиковал президент (ведь теперь уже у главы государства не уточнишь – точно ли речь идет об учебнике именно Волобуева), не только больше упоминаний о Сталинградской битве, чем в учебных пособиях некоторых других авторов, которые не попали под критику президента. Можно, к примеру, было бы предложить Владимиру Владимировичу взглянуть на учебник, скажем, кандидата исторических наук Андрея Сороко-Цюпа, изданный в 2020-м, где про Сталинградскую битву и впрямь написано всего 12 строк.

Упоминание о Сталинграде в учебнике Волобуева

Упоминание Сталинграда в учебнике Вололуева

Упоминание Сталинграда в учебнике Волобуева

И все упоминание Сталинграда в учебнике Андрея Сороко-Цюпа

Странность третья. Именно на Волобуева был навет и в 2018-м

В 2018-м сенатор от Крыма Сергей Цеков нашел в учебнике профессора не понравившиеся ему формулировки, хотя даже при тщательном рассмотрении ничего «уж такого» страшного там не было. «Собеседник» подробно разбирался тогда в скандале.

– Чем кончились те разбирательства? Учебник запретили? – интересуюсь у профессора Волобуева.

– Нет, он издается, – отвечает Олег Владимирович. – Смысл не менялся, хотя все же немного подредактировать пришлось. В частности, убран термин «революция» применительно к событиям 2014-го на Украине. Заметим, цирк заключается в том, что, когда нужно, у нас говорят, что на Украине, в Киргизии и т.д. происходили цветные революции. А в учебнике – какой ужас! – употребили столь опасный термин. Это напоминает некоторые десятилетия XIX века в России, да и конец XVIII века, когда временами тоже запрещали такие слова, как «революция», и цензоры старательно вымарывали их.

– Теперь вот – снова скандал на пустом месте. Зато какие знаковые слова – Крым, Сталинград... Возможно, вы кому-то дорогу перешли?

– Не знаю. Думаю, что учебники обречены, если честно говорить, их «выдавят», – заключает профессор.

Борьба между «линиями»

Критикуемые сегодня учебники Олега Волобуева издавались в «Дрофе». Ранее, как уверяли разные источники, в том числе один из основателей «Диссернета» Сергей Пархоменко, шла борьба между издательствами за рынок. Победило «Просвещение», которое теперь управляет в том числе и «Дрофой». Но сейчас, по оценкам людей, знакомых с ситуацией, борьба идет и между издательствами, и в рамках одного издательства, но уже – за «линии».

За каждой «линией» стоит обычно персона, под чьей общей редакцией печатаются те или иные учебники. Так, профессор Волобуев считался членом той «линии», которая, по словам наших источников, не имеет покровителя в верхах с «весомым» именем, и ее иногда называют «линией Андреева-Волобуева».

Есть другие «линии», гораздо более влиятельные: академика РАН и ректора МГИМО Анатолия Торкунова; доктора исторических наук депутата Госдумы Вячеслава Никонова, а теперь еще появилась линия экс-министра культуры Владимира Мединского...