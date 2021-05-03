Лишь послание Путина вызвало больше общественного внимания, чем Навальный

Согласно данным опросу «Левада-Центра»*, в апреле заключение лидера российской оппозиции Алексея Навального, его голодовка, суд над ним и митинги в его поддержку стали второй самой запомнившейся россиянам темой. Это привлекло даже больше общественного внимания, чем напряжение обстановки на границе с Украиной, которое угрожало перерасти в полноценную войну.

Опрос показал, что самым запомнившимся событием за месяц стало послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом сказали 17% респондентов. Тема Навального оказалась на втором месте с 10%, Донбасс и Украина отошли на третий план с 9%.

С небольшим отставанием идет тема ухудшения отношений с США и европейскими странами и постоянные высылки дипломатов разных стран, о чем вспомнили 8% опрошенных. В то время как про пандемию и вакцинацию от коронавируса сказали лишь 7% россиян. 4% набрали длинные майские праздники, а 3% не забыли про резкое прекращение авиасообщения с Турцией.

34% опрошенных вообще ничего не вспомнили.

*«Левада-Центра» объявлен российскими властями «иностранным агентом».