Байден поздравил прессу с праздником: Без свободных СМИ не может быть демократии

Белый дом опубликовал обращение президента США Джо Байдена в честь Всемирного дня свободной печати. Он написал, что свободная пресса нужна для построения свободного общества, что без журналистов, освещающих злоупотребление властью не может быть демократии, а авторитарные лидеры по всему миру сейчас угрожают демократии по всему миру, уничтожая независимую журналистику и распространяя вместо неё фейки и дезинформацию.

«Мы чествуем мужество тех, кто говорит правду, кто отказываются быть запуганным, часто с большим личным риском, и мы подтверждаем вечную и важную роль, которую журналистика и свободные СМИ играют в обществах по всему миру, — пишет президент Байден. — Журналисты раскрывают правду, пресекают злоупотребления властью и требуют прозрачности от власть имущих. Они необходимы для функционирования демократии».

Американский лидер добавил, что необходимо бороться с давлением на СМИ, угрозами репортерам, угрозами насилия над ними и их произвольных задержаний. Он отдельно отметил, что особенно важную роль журналисты играют во время пандемии коронавируса, информирую общество часто подвергая себя возможности заразиться.

Отдельной угрозой независимой журналистике Байден считает авторитарных правителей в разных странах, которые «стремятся подорвать свободную прессу, манипулировать правдой или распространять дезинформацию». В результате целые регионы превращаются в «новостные пустыни», где нет независимых СМИ: «Эти атаки представляют собой не что иное, как угрозу демократии во всем мире», — уверен президент США.

Напомним, ранее глава МИД Великобритании заявил о намерении стран «Большой семерки» (G7) усилить борьбу с распространяемой Россией и Китаем «пропагандой и дезинформацией».