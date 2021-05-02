В Перми женщина выстрелила в таксиста из-за высокой цены поездки

В Перми клиентка, которую не устроила цена за поездку, выстрелила в таксиста, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщает собеседник агентства, конфликт, в котором пассажирка выстрелила из травматического пистолета в водителя, произошел вечером 30 апреля возле парковки пермского аэропорта.

Уточняется, что мужчина серьезно не пострадал, у него задета губа. Он отказался от медицинской помощи.

«Женщине показалось, что цена за поездку в такси очень высокая, она выстрелила из травматики, но ни в кого не попала, у таксиста только царапина, даже врачей не вызывали», – рассказал источник.

В пресс-службе УТ МВД России по УрФО уточнили, что оба участника конфликта являются жителями Нижнего Тагила, после инцидента их доставили в полицию для разбирательства.

Ведомство установило, что женщина 1978 года рождения заказала такси от Нижнего Тагила до Перми. При оплате проезда между ней и водителем произошел конфликт. В результате чего она выстрелила из травматического пистолета, причинив мужчине травму в виде царапины губы.