Ливни, гром, молнии: в ночь на 3 мая в Москве выпадет 40% месячной нормы осадков

О том, что в Москве пройдут сильные дожди и выпадет 40% месячной нормы осадков, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам Тишковца, в ночь на 3 мая в столице выпадет до 44 процентов месячной нормы осадков.

«Понятно, что основные дожди будут идти после полуночи и до утра будет лить как из ведра. Двадцать два миллиметра — это два ведра на каждый квадратный метр московских улиц», – рассказал синоптик.

Он также добавил, что есть большая вероятность того, что на юге Подмосковья возможны грозы, которые будут сопровождать молнии и гром.

При этом сообщается, погоду в Москве сейчас определяет теплый атмосферный фронт с запада. В понедельник, 3 мая, синоптики ожидают в столице до 18 градусов тепла.

Ранее синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в столице с 2 по 4 мая.