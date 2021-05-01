Путин поручил лучше пиарить конкурс "Учитель года" и проводить его весь год

Президент Владимир Путин поручил главе Минпросвещения Сергею Кравцову проработать концепцию конкурса «Учитель года». Он считает важным растянуть его проведение на целый год и активнее пиарить его в СМИ.

«Разработать (...) и представить новую концепцию проведения Всероссийского конкурса “Учитель года России”, предусмотрев в том числе, что этот конкурс проводится в течение всего года и широко освещается в средствах массовой информации», – говорится в указе президента, опубликованном накануне на сайте Кремля.

Другим ответственным за выполнение поручения главы государства назначен гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. Отчитаться им нужно до 1 июня.

В марте Путина уже высказывал своем мнение о проведении этого мероприятия. Тогда он предлагал проводить «Учителя года» в формате «реалити-шоу в течение всего года»: «А то один раз как лампочка сверкнула, как звезда – пум и все, и об этом никто не видит, ничего не слышит. Надо делать это на постоянной основе», – сказал он, посетовав, что никаких работ в этом направлении до сих пор не ведется.